Sex bei “Prominent getrennt”? Silva und Stefanie bandeln an

Haben Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez (43) etwa wieder ihr Feuer entfacht? Die beiden Hot Banditoz-Stars standen sich nicht nur beruflich ziemlich nahe – die zwei Sänger waren lange zusammen und haben drei gemeinsame Kinder. Nach ihrer Trennung im vergangenen März ist das Ex-Paar aktuell bei Prominent getrennt zu sehen. Dort scheinen sich Stefanie und Silva nicht wie Verflossene zu verhalten und haben stattdessen eine heiße Nummer geschoben!

Während die anderen Teilnehmer tief schliefen, waren die beiden Musiker ziemlich aktiv. Silva gab verdächtige Geräusche von sich – unter der Bettdecke ging es bei Stefanie und ihrem einstigen Partner eindeutig heiß her. Dies deutete die 33-Jährige im Interview selbst an: "Wir verstehen uns gut. Wir haben Sex im Haus." Doch Silva stritt das vehement ab: "Erzähl doch nicht so einen Quatsch."

Mrs.Marlisa jedenfalls will der Sache auf den Grund gehen und erklärte: "Ich bin nämlich nachts wach geworden und da ging es ja anscheinend übel ab im Zimmer. Ich dachte mir erst, ich höre nicht richtig, wie er [Silva] abgegangen ist." Doch als Stefanie von der Blondine darauf angesprochen wurde, stritt sie auch ab, mit Silva intim geworden zu sein.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Stefanie Schanzleh, Kandidatin bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de