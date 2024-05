Nicht wegen Walentina? Deshalb ist Can Kaplan zurück im Netz

Vor wenigen Wochen machten Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan bekannt, eine Liebeskrise zu haben. Der Unternehmer deaktivierte sogar sein Instagram-Profil. Nachdem das Paar im Sommerhaus der Stars erklärt hatte, dass Can seinen Account bei einer Trennung löschen müsse, vermuteten viele, dass er sich deshalb von Social Media trennte. Doch als alles wieder eingerenkt war, meldete er sich zurück. Gegenüber Promiflash erklärt er jetzt, warum er sich zur Rückkehr entschloss. "Primär habe ich es auch nur wegen des Kampfes wieder so schnell aktiviert. Andernfalls hätte ich mir wahrscheinlich auch eine längere Pause gegönnt", meint Can. Er wird nämlich seinen ersten Auftritt als Profiboxer bei der German Boxing Series haben.

Mittlerweile seien Can und Walentina auch wieder "auf einem grünen Zweig". Beim Bild Renntag in Gelsenkirchen traf Promiflash die beiden auch wieder ganz verliebt an. "Wir sind auf jeden Fall zusammen hier, man arbeitet dran und wir sprechen miteinander", betonte Can im Interview. Es gebe eine Krise, aber von Trennung seien sie weit entfernt. Das Problem sei, dass beide aktuell beruflich viel zu tun haben. Vor allem Can sei sehr eingespannt. "Ich würde mir dann halt von ihm wünschen, dass er mal den Stift fallen lässt, aber wir lieben uns halt", stellt Walentina klar. Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin sei jemand, der seinen Partner immer unterstütze. Das sei im Moment aber schwierig.

Walentina und Can sind bereits seit mehreren Jahren glücklich miteinander. Nach ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother hatte Can dann Nägel mit Köpfen gemacht: In der Late Night Show war er vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen – und sie hatte "Ja" gesagt. Vergangenes Jahr ging es für die beiden dann erstmals gemeinsam als Kandidaten im Sommerhaus vor die Kameras. Der Auftritt endete aber schnell, denn auf eine körperliche Auseinandersetzung mit Kontrahent Gigi Birofio (24) folgte der Rauswurf.

Promiflash Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL Can Kaplan und Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars" 2023

