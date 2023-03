Vier Monate vor WM: DFB-Star Dzsenifer Marozsan tritt zurück

Das ist ein großer Verlust für die deutsche Nationalmannschaft. Dzsenifer Marozsan (30) gehört zu den Besten im DFB-Team. Doch während ihrer gesamten Karriere wurde sie immer wieder vom Verletzungspech verfolgt. Im Sommer 2018 brach die Fußball-Nationalspielerin während der Geburtstagsfeier ihrer Mutter unter Atemnot zusammen. Im Laufe der Behandlung stellte sich heraus, dass die Blutgefäße in ihrer Lunge verstopft gewesen waren – ausgelöst durch eine Thrombose in der Wade. Aber auch das Knie machte Dzsenifer immer wieder zu schaffen. Jetzt zog die Kickerin die Konsequenzen.

Die Olympiasiegerin von 2016 und Europameisterin von 2013 zieht jetzt einen Schlussstrich. "Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören", erklärte die Profisportlerin, die die EM 2022 in England wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. Sie sei "am Fernseher der größte Fan" des DFB-Teams gewesen – "ohne, dass es wehtat, nicht dabei zu sein". Das Länderspiel am 11. April gegen Brasilien in Nürnberg soll laut DFB-Mitteilung das "Abschiedsspiel" für die ehemalige Spielführerin werden.

Dzsenifer informierte die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zuvor in einem persönlichen Gespräch über ihren Entschluss. Diese nahm die Entscheidung in der Vorbereitung auf die WM (20. Juli bis 20. August) mit "allergrößtem Respekt" entgegen. Die Bundestrainerin rühmte die 111-malige Nationalspielerin als "großartige Persönlichkeit und überragende Fußballerin" sowie als "Identifikationsfigur".

Dzsenifer Marozsan, November 2021

Dzsenifer Marozsan, Profifußballerin

Getty Images Dzsenifer Marozsan, Profifußballerin

