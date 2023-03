"Wunderschöner Tag": GNTM-Girl Vivien Sterk hat geheiratet!

Bei Vivien Sterk (23) läuteten vor einigen Tagen die Hochzeitsglocken! Im Sommer 2022 hatte die Kandidatin der 17. Germany's next Topmodel-Staffel eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben in den sozialen Medien publik gemacht: Ihr langjähriger Partner Kerem hatte um ihre Hand angehalten – und sie hat Ja gesagt. Jetzt war es auch schon so weit: Vivien und ihr Kerem haben geheiratet!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Vivien einen kurzen Clip, in dem ihre Fans einen Zusammenschnitt der romantischen Trauung sehen können. Zudem verriet sie das genaue Datum der Zeremonie: Heidi Klums (49) ehemaliger Schützling und der Bräutigam gaben sich schon Anfang März das Jawort. "Standesamtliche Hochzeit – Vivien und Kerem – 4. März 2023", betitelte die Influencerin das Posting nämlich und schwärmte zudem: "Was für ein wunderschöner Tag!"

Aber nicht nur das Brautpaar Vanessa und Kerem waren ganz hin und weg – auch zahlreiche ehemalige GNTM-Kandidatinnen meldeten sich auf der Social-Media-Plattform zu Wort, um den Eheleuten zu gratulieren. "Eine wunderschöne Prinzessin", betonte beispielsweise Sophie Dräger. Und auch Martina Gleissenebner-Teskey (51) kommentierte das Video: "So schön! Herzlichen Glückwunsch euch beiden und alles Gute für die Zukunft!"

Anzeige

Instagram / theviviensterk Vivien Sterk, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / kerem.akd Ex-GNTM-Kandidatin Vivien Sterk (r.) mit ihrem Verlobten Kerem (l.)

Anzeige

ActionPress Martina Gleissenebner-Teskey im September 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de