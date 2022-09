Druck auf Social Media? So gehen die GNTM-Girls damit um

Durch Germany's next Topmodel wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kandidatinnen zu Social-Media-Stars! Die Teilnehmerinnen von Heidi Klums (49) beliebter Castingshow starten nach dem Ende des Wettbewerbs nämlich nicht nur reihenweise als Models durch – die Beautys haben sich während der Ausstrahlung auch eine riesengroße Community im Netz aufgebaut. Aber setzt diese große Reichweite auf Social Media die GNTM-Girls eigentlich unter Druck? Promiflash hat bei einigen Kandidatinnen der diesjährigen Staffel nachgefragt...

Anita Schwarz (21), die es in diesem Jahr bis ins große GNTM-Finale geschafft hatte, sprach am Rande der Kilian-Kerner-Show bei der Berlin Fashion Week mit Promiflash über ihren Umgang mit Social Media. "Natürlich verspürt man so einen gewissen Druck, immer Neues zu zeigen, die Leute immer mitzunehmen", betonte sie total ehrlich und fügte hinzu: "Auch an Tagen, an denen man sich denkt, es läuft ja gar nichts heute und ich liege nur im Bett". Auch in diesen Momenten habe sie manchmal das Gefühl, sie müsse für ihre Follower "coole Sachen" unternehmen.

Andere GNTM-Girls gehen die Sache entspannter an – Vivien Sterk (22) setzt im Netz auf "Realness". "Im Endeffekt denke ich mir, die Leute wollen ja sehen, was ich mache – und ob das jetzt meine positiven oder meine negativen Seiten sind, das ist ja nur menschlich", erklärte die hübsche Blondine. Und auch Noëlla Mbomba lässt sich von ihrer großen Reichweite nicht beeinflussen. "Tatsächlich ist mein Mindset bei Social Media: Ich poste, was ich will. Es gibt Leute, die das nicht feiern, was ich mache – und dadurch verliere ich dann auch Follower. Aber wenn ich meine Kunst kreieren will, dann muss ich mich ausprobieren", verdeutlichte sie.

Instagram / anita.gntm22.official Anita, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / theviviensterk Vivien Sterk, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / noella.gntm22.official Noëlla Mbomba im Mai 2022 in Berlin

