"Habe ja gesagt": GNTM-Kandidatin Vivien hat sich verlobt

Tolle Neuigkeiten von Vivien Sterk (22)! Die Blondine nahm an der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel teil. Dort setzte sich die 22-Jährige in mehreren Runden gegen ihre Mitstreiterinnen durch. Doch kurz vor dem Halbfinale musste sie Abschied nehmen und die Sendung verlassen. In Sachen Liebe läuft es für die Beauty jetzt aber ziemlich rund– für ihre Fans hat sie jetzt überraschende News: Vivien hat sich verlobt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Blondine mit ihrer Community ihr Liebesglück. Vivien veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Hand in die Kamera hält – dabei sticht insbesondere der schöne Ring ins Auge. "Wir haben uns für für immer entschieden. Ich habe ja gesagt", ließ sie ihre Follower wissen.

Unter dem Beitrag tummeln sich bereits die ersten Glückwünsche – kein Geringerer als ihre GNTM-Kolleginnen gratulieren der 22-Jährigen. "Nur das beste für euch beide", schrieb Teilnehmerin Elisa aus der vergangenen GNTM-Staffel. Aber auch Vanessa Kunz war ganz aus dem Häuschen: "Gratuliere! Wünsche euch nur das Beste!"

Instagram / kerem.akd Vivien Sterk und ihr Partner Kerem im August 2022

Instagram / kerem.akd Vivien Sterk und ihr Partner Kerem

Instagram / theviviensterk Vivien Sterk, GNTM-Kandidatin 2022

