"Beste Freunde": Nicola Peltz-Beckham schwärmt von Selena

Nicola Peltz-Beckham (28) und Selena Gomez (30) haben sich offenbar gesucht und gefunden! Seit Ende des vergangenen Jahres wurden das Model und die Sängerin immer wieder gemeinsam gesichtet. So hatten sie gemeinsam mit Nicolas Gatten Brooklyn (24) nicht nur Thanksgiving, sondern auch Silvester gefeiert. Zwischen den Schauspielerinnen scheint ganz eindeutig eine Bindung zu bestehen. Wie gut sie sich verstehen, machte Nicola jetzt in einem Interview deutlich.

"Wir sagen: 'Ja, wir sind ein Dreiergespann'. Wir sind alle drei beste Freunde", schwärmte die 28-Jährige im Gespräch mit Cosmopolitan UK von ihrer Verbindung zu Selena. Doch wie haben sich die drei eigentlich kennengelernt? "Ich habe sie vor ein paar Jahren einmal im Vorbeigehen getroffen, und dann sind wir alle im September zu dieser Veranstaltung gegangen, der Academy Gala. Es hat einfach Klick gemacht und wir hatten die beste Zeit", plauderte Nicola aus.

Das Model ist sich sicher: Sie hat in der 30-Jährigen ihre Seelenschwester gefunden. "Ich liebe sie so sehr. Sie ist wirklich einer der erstaunlichsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Sie ist der netteste Mensch überhaupt. Ihr Herz ist wahrhaftig aus Gold", betonte die US-Amerikanerin. Zudem habe Nicola das Gefühl, dass sie und Selena sich schon ewig kennen würden.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Selena Gomez mit Nicola Peltz-Beckham

ActionPress Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham mit Selena Gomez

Instagram / CnTHQL-L3Qp Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham

