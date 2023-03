Darum brachte Bill Nighy Spielzeug-Häschen mit zu den Oscars

Was hat Bill Nighy denn da mitgenommen? Der Schauspieler ist vielen Menschen aus Tatsächlich... Liebe oder Harry Potter bekannt. Am Sonntag war der Brite für einen Oscar nominiert. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" musste sich der Hollywoodstar gegen Brendan Fraser (54) geschlagen geben. In der Kategorie für die niedlichste Begleitung hätte der Schauspieler wohl jede Konkurrenz ausgestochen: Bill brachte ein kleines Spielzeug-Häschen zur Verleihung!

Gegenüber Metro verrät der 73-Jährige: "Der Terminkalender meiner Enkelin wurde immer voller und so wurde ich mit der Aufgabe des Kaninchensitters betraut." Der Vater einer Tochter sei nicht bereit gewesen, den Hasen unbeaufsichtigt im Hotelzimmer zurückzulassen. "Es steht zu viel auf dem Spiel. Wo ich hingehe, geht auch sie hin...", scherzt der engagierte Großvater.

Fans im Netz witzelten zuvor schon auf Twitter: "Gibt es einen Grund, warum Bill Nighy einen ermordeten (?) Sylvanian-Hasen mit sich herumträgt?" Der Verfasser dieses Kommentars spielte wohl auf die roten Ketchup-Flecken an, mit denen das kleine Spielzeug übersät war. "Jemand soll mir bitte die Geschichte hinter Bill Nighys kleinem Hasen erzählen", kommentierte ein anderer.

Getty Images Billy Nighy bei den Oscars im März 2023

