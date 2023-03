Deshalb möchte Aurora Ramazzotti in der Schweiz entbinden!

Sie ist traditionsbewusst! Die italienische TV-Bekanntheit Aurora Ramazzotti (26) erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Freund Goffredo Cerza ihr erstes Kind. Im April sollen die beiden Eltern eines kleinen Jungen werden. Eigentlich leben die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) und ihr Partner in Mailand – für die Geburt ist das Paar aber umgezogen, denn: Aurora möchte eine besondere Familientradition wahren!

"Meine Mutter und ich sind auch in der Schweiz geboren", verrät die 26-Jährige im Gespräch mit der italienischen Ausgabe von Vanity Fair. Dort sollen sich die werdenden Eltern auch schon aufhalten, um sich voll und ganz auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten. Sogar die Katzen des Paares sind mit in das Geburtsland ihrer Mama gezogen. Michelle ist in Sorengo, einer Gemeinde in der italienischsprachigen Schweiz, geboren. Ob die Moderatorin für den großen Tag im April auch anreisen wird?

Michelle kann es jedenfalls kaum erwarten, Oma zu werden. Gegenüber der italienischen Zeitschrift Gente plauderte die dreifache Mama aus, dass sie sich schon sehr darüber freue, bald einen neuen Mann in ihrem Leben zu haben. "Der neue Mann meines Lebens, das ist der, der bald zur Welt kommt", schwärmte die 46-Jährige.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im Februar 2023

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im März 2023

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti mit ihrer Mama Michelle Hunziker

