"Für Diversity-Bonus da": Onyis "Too Hot To Handle"-Kritik

Onyi Alaike kritisiert die Produktion! Nachdem Finger Weg! in den vergangenen Jahren große internationale Erfolge gefeiert hatte, zog Deutschland nach! Vor wenigen Wochen wurde mit Too Hot To Handle: Germany die deutsche Version der Show veröffentlicht. Dabei wurden unter anderem Emely Kopf und Kevin Njie (26) ins Paradies geschickt – um auf Küssen, Fummeln und Sex zu verzichten. Jetzt erhebt die Teilnehmerin Onyi schwere Vorwürfe gegen die Produktionsfirma!

Sie ist der Meinung, sie und Samira Diasso seien als schwarze Frauen "nur als Diversity-Bonus da [...], damit wir auf dem Gruppenbild bunt und schön durchgemixt aussehen", wie sie auf TikTok äußert. Alle Kandidaten seien im Casting explizit nach ihrem Typ Frau gefragt worden. "Da muss ja aufgefallen sein, dass so gut wie alle Jungs auf Blond und Weiß stehen", vermutet Onyi. Deshalb hätten sie und Samira von Anfang an keine Chance gehabt.

Zur Verbesserung schlägt sie vor: "Wenn ihr Diversity wollt, dann sorgt dafür, dass auch schwarze Frauen eine realistische Chance auf eurer Plattform haben. Wenn euch das nicht möglich ist, dann lasst es sein." Es gebe keine Quote, die die Streaming-Plattform verpflichtet, schwarze Frauen in Formate zu bringen. "Insgesamt muss ich sagen, dass Netflix mit diesem Format Women of Colour einfach traumatisiert hat", erklärt sie und unterstreicht ihre Aussagen mit Nachrichten, die sie von betroffenen Followern bekam.

"Too Hot To Handle: Germany"-Cast

Samira Diasso, "Too Hot To Handle: Germany"-Teilnehmerin

Onyi Alaike, Realitystar

