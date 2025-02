Diese Couples sind nach "Too Hot To Handle" noch zusammen

Gestern Abend lief die Reunion der zweiten Too Hot To Handle: Germany-Staffel, bei der endlich das Geheimnis gelüftet wurde, wie es um die vier Couples steht, die das Retreat gemeinsam verlassen haben. Zunächst wurden Brenda und Laurenz von Moderatorin Mirella Precek ins Kreuzverhör genommen – und sorgten mit ihren Antworten für eine Achterbahn der Gefühle. Zunächst klang es nämlich so, als sei die Flamme zwischen ihnen erloschen. Brenda war sich im Unklaren über ihre Gefühle und stieß Laurenz zunächst weg – dieser suchte derweil Trost bei Mitkandidatin Jasmina. Doch dann fasste sich die Beauty & The Nerd-Bekanntheit ein Herz und meldete sich bei ihrem Flirt aus der Show. Mit Erfolg: Seither sind die beiden unzertrennlich und wohnen sogar mittlerweile zusammen.

Auch Gewinner Fabian und Tanina sorgten wahrscheinlich für freudige Gesichter bei den Zuschauern. Als Mirella die beiden fragte, ob sie denn noch immer ein Paar seien, beantworteten die beiden die Frage unmissverständlich mit einem leidenschaftlichen Kuss. Doch ganz so einfach scheint die Beziehung bislang nicht immer verlaufen zu sein, denn die DJane merkte mehrfach an, dass Fabian "eine Baustelle" sei.

Bei Calvin und Jennifer hingegen gab es nach der Show kein gemeinsames Happy End. Der Kontakt zwischen dem Regionalliga-Kicker und der Sängerin verflüchtigte sich direkt nach der Ankunft in Deutschland. Dafür hat Calvin aber außerhalb der Sendung wohl seine große Liebe gefunden und ist wieder glücklich vergeben. Auch mit Lennert und Cassy hat es langfristig nicht geklappt. Zwar hielten die beiden den Kontakt und trafen sich nach der Show wieder – am Ende waren ihre Differenzen jedoch zu groß, sodass sie getrennte Wege gingen. Die GNTM-Bekanntheit verriet aber, mittlerweile jemand anderen näher kennenzulernen. Lennert hingegen ist nach wie vor single und offen für Dating-Anfragen in seinem Social-Media-Postfach.

