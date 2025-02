So finden Fans zweite deutsche "Too Hot To Handle"-Staffel

Am vergangenen Dienstag startete auf Netflix die zweite Staffel von Too Hot To Handle: Germany. Die beliebte Reality-TV-Show aus den USA feierte im vergangenen Jahr große Erfolge. Ob der Streamingdienst mit der Fortsetzung daran anknüpfen kann, ist noch offen – die ersten Meinungen auf Instagram klingen jedoch nicht so prickelnd. "Ist das Netflix oder Trashflix?", fragt sich ein Nutzer in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags, in dem die diesjährigen Kandidaten vorgestellt werden. Ein anderer schießt hinterher: "Wie tief kann Netflix sinken, um so was zu produzieren und auszustrahlen?"

Viele Netflix-Abonnenten lassen kein gutes Haar an dem Format. Sie betiteln es als "Unterschichten-TV", "peinlich" und "ekelhaft". Auch die neue Stimme von Lana – der virtuellen Sprachassistenz, die die Regeln aufstellt und auf Verstöße hinweist – fällt negativ auf. Manche sind der Meinung: "Die deutschen Versionen sind einfach nie gut." Zwischen all den negativen Kommentaren finden sich aber ein paar Supporter der Show. "Danke für die megatolle Staffel. War viel besser als die erste", lobt eine Nutzerin. Ein weiterer User outet sich ebenfalls als Fan: "Gucke gerade die erste Folge und die Staffel fängt so gut an!"

Die Regeln bei "Too Hot To Handle: Germany" sind simpel: Die Teilnehmer dürfen feiern, flirten und sich kennenlernen. Knutschen sowie jegliche andere sexuelle Aktivität ist jedoch untersagt. Für die heißen Singles stellt dies allerdings eine große Herausforderung dar. Dieses Jahr ist auch ein bekanntes Gesicht mit dabei – und dieser Teilnehmerin fällt es sehr schwer, die Hände bei sich zu behalten. "Ich kann euch sagen, es wird heiß", kündigte Cassy Cassau – bekannt von Germany's Next Topmodel – bereits bei Instagram an.

Netflix "Too Hot To Handle: Germany"

Cassy Cassau, Influencerin

