Er gewinnt zweite Staffel von "Too Hot To Handle: Germany"

Seit dem 18. Februar 2025 läuft die zweite Staffel von Too Hot To Handle: Germany auf Netflix – und der Gewinner steht fest! Nach Wochen voller Versuchungen und Regelbrüche – die letztlich die Preissumme von ursprünglich 200.000 Euro auf nur noch 50.000 Euro schrumpfen ließen – konnte Fabian aus Düsseldorf die Show als glücklicher Sieger verlassen. In einem spannenden Finale trat er gegen die Singles Joena und das Couple Brenda und Laurenz an. Fabian überzeugte seine Mitstreiter mit seiner Transformation vom Bad Boy zum gefühlvollen Mann, sodass er das dicke Preisgeld mit nach Hause nehmen konnte.

Dass Fabian alleine im Finale stand, überraschte viele Zuschauer wahrscheinlich. Denn eigentlich waren er und Mitstreiterin Tanina zu dem Zeitpunkt ein Couple. Ab dem ersten Tag zeigten sie Interesse aneinander – anfänglich nur sexuell, doch im weiteren Verlauf entwickelten sich echte Gefühle zwischen der DJane und dem Partyveranstalter. Tanina und Fabian verließen die Show gemeinsam und wollten sich auch abseits der Kameras weiter aufeinander einlassen.

Ob der Düsseldorfer und die Stuttgarterin noch immer ein Paar sind, ist noch nicht bekannt. Auch was die anderen Couples der Staffel betrifft, tappen die Zuschauer noch im Dunkeln. Doch lange müssen die Fans der Datingshow nicht mehr warten, bis das große Geheimnis um den Beziehungsstatus von Tanina und Fabian, Brenda und Laurenz, Calvin und Jennifer sowie Lennert und Cassy gelüftet wird. Denn schon in wenigen Tagen steht das große Wiedersehen an, wie der offizielle Instagram-Account des Streamingdienstes nun verrät: "Die Reunion von 'Too Hot To Handle: Germany' Staffel 2 – am 25. Februar ab 18 Uhr, exklusiv auf youtube.com/mirellativegal."

Netflix / Paul Heppner Fabian, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Netflix / Paul Heppner Tanina, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

