Komplett: Das ist der "Too Hot To Handle: Germany"-Cast!

Der Cast von Too Hot To Handle: Germany ist komplett! Die beliebte Netflix-Serie "Finger weg!" bekommt bald auch einen deutschen Ableger, der bereits in wenigen Wochen über die Bildschirme flimmern wird. Die Fans freuen sich schon gewaltig auf die Show. Inzwischen wurden schon einige Kandidaten bekannt gegeben, die dabei sein werden – jetzt wurde auch der Rest des Casts veröffentlicht!

Auf der Instagram-Seite des Streaminganbieters wurde der komplette Cast vorgestellt. Neben der Influencerin Anna Strigl oder dem Model Stella Stegmann sind auch Lorra, Ems, Onyi und Laura mit am Start. Auch die männlichen Kandidaten können sich sehen lassen: Kevin, Oliver, Disco, Fabio, Tobias und Furkan werden in der Villa sicherlich für ordentlich Stimmung sorgen!

Dass einige der Kandidatinnen schon relativ bekannt sind, finden nicht alle Fans unbedingt gut. "Ich bin ehrlich. Ich hätte mich auf Unbekanntere gefreut. In den anderen Formaten sind sie auch unbekannt. Warum in Deutschland nicht? Die Hälfte kennt ja jeder", kritisierte beispielsweise eine Nutzerin.

Netflix Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidaten

Netflix Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatinnen

