Diese "Too Hot To Handle"-Kandidatin war schon im Reality-TV

Als einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ging Cassy Cassau mit TV-Erfahrung zu Too Hot To Handle: Germany. Doch sie ist dort nicht die Einzige: Auch Brenda hat schon Reality-Erfahrung geschnuppert. 2023 war sie Kandidatin bei Beauty & The Nerd – unter anderem zusammen mit der Germany Shore-Diva Walentina Doronina (24). In der vierten Folge musste sie die Umstyling-Show jedoch wieder verlassen – ihr erster Ausflug in die Welt des Reality-TVs scheint ihr aber gefallen zu haben.

Die Schönheit hinterließ wohl Eindruck – weshalb sie nun bei der Datingshow den anderen Kandidaten den Kopf verdrehen darf. Darüber freuen sich nicht nur die "Too Hot To Handle: Germany"-Teilnehmer, sondern auch die prominenten Fans des Formats. Das zeigt sich unter der Verkündung auf Instagram, dass Brenda bei der zweiten Staffel dabei ist. "Yeah! Von 'Beauty and the Nerd' zu 'Too Hot To Handle'! Stark Brenda, ich bin gespannt", kommentiert zum Beispiel Are You The One – Reality Stars in Love-Star Chris Broy (35), während die diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmerin Alessia Herren (23) "Endlich" schreibt und ihrem Kommentar mehrere begeisterte Emojis hinzufügt.

Ob die heißen Singles es schaffen, die Finger voneinander zu lassen oder ob sie große Summen ihres Preisgeldes in den Sand setzen, sehen die Fans aktuell bei Netflix. Emely Hüffer (28) war einer der Stars der ersten Staffel. Auch sie verzockte eine Menge Geld, entwickelte aber auch echte Gefühle für Kevin Njie (28). Sie hat den aktuellen Cast schon unter die Lupe genommen und im exklusiven Interview mit Promiflash verraten: "Ich bin total gespannt – ich habe schon gesehen, die Mädels, die sind alle so krass. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich richtig."

ProSieben / Benjamin Kis Mike und Brenda bei "Beauty & The Nerd 2023"

Instagram / emskopf Emely, bekannt aus "Too Hot To Handle: Germany"

