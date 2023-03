Lottie Tomlinson genießt ersten Urlaub mit Söhnchen Lucky!

Lottie Tomlinson (24) entspannt im Warmen! Im August war die britische Bloggerin zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner Lewis Burton (30) hatte die Beauty ihren Sohnemann Lucky auf der Welt begrüßt. Seither gewährt sie ihren Fans fast täglich niedliche Einblicke in ihren Alltag als liebevolle Mama und stylishe Influencerin. Nun packten Lottie und ihre kleine Familie die Koffer – ihr erster gemeinsamer Urlaub stand an!

Via Instagram teilte die 24-Jährige nun einige Schnappschüsse, die ihre Fans mit Sicherheit mächtig neidisch gemacht haben. Lottie, Lewis und der kleine Lucky lassen auf den sonnigen Malediven aktuell die Seele baumeln. Wie die Fotos zeigen, nahmen sie bereits am Pool ein Sonnenbad und genossen ein Dinner mit einem atemberaubenden Meeresblick. Süßes Detail: Lotties Sohn ist der heimliche Star der Schnappschüsse, inklusive übergroßer Sonnenbrille und süßen Hütchen.

In ihrem Urlaub präsentierte Lottie auch ganz stolz ihren After-Baby-Body, an dem seit der Geburt hart arbeitet. Im Oktober hatte die Britin verraten, dass sie zwei Monate nach der Entbindung bereits 20 Kilo abgenommen habe. Dennoch wies sie aber auch darauf hin, dass da jeder sein eigenes Tempo habe: "Ich weiß, dass es nicht notwendig ist, so kurz nach der Geburt eines Kindes wieder in Form zu kommen, aber es war wirklich wichtig für mich, da ich sehr viel zugenommen hatte."

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinsons Sohn Lucky im März 2023

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und Lewis Burton im März 2023

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und ihr Sohn Lucky im März 2023

