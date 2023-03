"Mein kleiner Engel": Jannik Kontalis teilt Bild mit Snow

Jannik Kontalis geht in seiner Vaterrolle voll auf! In der Show Make Love, Fake Love lernte der Videoproduzent Yeliz Koc (29) kennen und verliebte sich in sie. Seit dem Ende der Show sind die beiden nun schon ein Paar und wohnen sogar zusammen. Mit der Tochter der Influencerin, die sie mit Jimi Blue Ochsenknecht (31) teilt, kommt er auch super aus: Jetzt teilt Jannik ein niedliches Bild mit der kleinen Snow (1)!

In seiner Instagram-Story postete der Reality-TV-Star ein Spiegelselfie: Im gemütlichen Jogginganzug sitzt er auf einer Bank, während die kleine Snow Elanie neben ihm steht. Wie sehr er die Tochter seiner neuen Freundin mag, drückte er mit süßen Worten aus, mit denen er den Post versah: "Mein kleiner Engel."

Erst kürzlich hatte Jannik schon deutlich gemacht, dass er Snow wie seine eigene Tochter behandelt. "Ich bin jetzt einfach Daddy und ich liebe es so sehr! [...] Und ich sag euch ehrlich, mir ist es völlig egal, ob sie mein Eigenes ist oder nicht", hatte er in seiner Story betont.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, Januar 2023

Anzeige

RTL Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de