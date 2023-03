Yeliz Koc und Jannik Kontalis wohnen jetzt schon zusammen!

Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis haben offenbar schon Nägel mit Köpfen gemacht! Der Beau schaffte es bei Make Love, Fake Love, das Herz der Influencerin zu erobern – im Finale konnte er sich gegen den vergebenen Max Bornmann durchsetzen. Nach den Dreharbeiten wurden die beiden ein Paar und sind offenbar total verliebt. Jannik und Yeliz wohnen anscheinend auch schon zusammen, wie Promiflash erfahren hat!

Jannik plaudert im Gespräch mit Promiflash aus, dass er und seine Freundin unzertrennlich sind und offenbar sogar schon den nächsten Schritt gewagt haben. "Wir sehen uns jeden Tag 24/7. Wir leben zusammen", erzählt der Muskelmann. Scheint so, als wären die beiden sich wirklich sicher miteinander.

Das gemeinsame Leben der beiden sei aktuell ziemlich entspannt, erzählt Jannik weiter. "Wir leben eigentlich immer in den Tag hinein und überlegen uns, was wir so die nächsten Tage machen können. Aktuell planen wir unseren nächsten gemeinsamen Urlaub", verrät er.

Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de