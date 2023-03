Nach "Make Love, Fake Love": Luisa will groß auspacken!

Luisa möchte wohl offenbar noch einiges loswerden. Die Ausstrahlung von Make Love, Fake Love dürfte bei der Blondine vermutlich ein paar alte Wunden aufgerissen haben: Ihr Partner Max Bornmann kämpfte um die Zuneigung von Yeliz Koc (29), um das Preisgeld zu gewinnen – dabei überschritt er aber die Grenzen, auf die das Paar sich vorab geeinigt hatte. Kurz nach der Show trennten sie sich dann. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist aber offenbar noch nicht gesprochen!

In den vergangenen Tagen hatten die Beteiligten nach und nach ihre Statements rausgehauen – auch Luisa hatte unter anderem enthüllt, dass ihrer Meinung nach Yeliz der Grund für die Trennung war. Das war aber offenbar noch lange nicht alles, wie die Beauty in ihrer Instagram-Story ankündigte: "Ich lasse das jetzt alles erst mal so stehen, natürlich ist das aber nicht mein letztes Wort zu der ganzen Sache!"

Sie werde noch detailliert darüber sprechen und auch noch eine Fragerunde sowie einen Livestream machen. Luisa habe nämlich noch eine ganze Menge zu sagen, betonte sie weiter – erst mal sei aber alles ein wenig viel für sie.

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Luisa bei "Make Love, Fake Love"

