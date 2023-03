"Make Love, Fake Love"-Luisa: Yeliz war Grund für Trennung!

Luisa nennt das Kind beim Namen! Die Influencerin hatte zusammen mit ihrem Partner Max Bornmann an der Kuppelshow Make Love, Fake Love teilgenommen. Dort kämpfte er um das Preisgeld, musste es aber so aussehen lassen, als hätte er ernsthaftes Interesse an Yeliz Koc (29). Doch bereits nach kürzester Zeit waren die beiden sehr intim miteinander geworden – und Luisa musste alles mitansehen. Nach der Show gab sie ihrem Freund noch eine Chance, aber ihre Liebe hielt trotzdem nicht. Yeliz hat in Luisas Augen auch ihren Anteil daran...

Im Interview mit RTL sprach Luisa nun erstmals darüber, warum die Liebe mit Max letztlich nicht halten konnte. "Sie kann da ja nicht direkt was für, aber ich würde schon sagen, dass Yeliz der Grund war, warum wir uns getrennt haben", erklärte die Blondine. Dennoch sei sie davon überzeugt, dass ihr Ex in der Datingshow keine Gefühle für Yeliz entwickelte. "Meiner Meinung nach hat der das auch alles mit Absicht gemacht. Der genießt dieses Rampenlicht", stellte sie klar. Ihr tue jede Frau leid, die in Zukunft an seiner Seite stehen wird.

Während der Show hatte Luisa lange darauf gehofft, dass Max seine Spielchen nur spielt, um das Geld für sich und seine damalige Liebste zu gewinnen. Doch jedes Mal, wenn die Beauty mit ansehen musste, wie Max und Yeliz auf Tuchfühlung gingen, sei ihr ganz anders geworden. "Im ersten Moment ist es mir kalt den Rücken heruntergelaufen. Ich konnte nicht glauben, dass er zu so was in der Lage ist", hatte Luisa gegenüber Promiflash verraten.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

RTL Luisa, Freundin von Max Bornmann

