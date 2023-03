Nach Trennung von Ehemann: Jolina Mennen strahlt im Netz

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Jolina Mennen (30) und ihr langjähriger Ehemann Florian hatten vor wenigen Tagen eine traurige Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Das Paar hat sich nach rund zehn Jahren Ehe getrennt. Die YouTuberin war daraufhin im Netz ganz offen mit ihren Emotionen umgegangen. Doch ihre positive Haltung verliert sie durch den Herzschmerz nicht: Jolina teilte nun einen optimistischen Beitrag in den sozialen Medien, auf dem sie strahlt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Jolina jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie in die Ferne blickt und dabei lächelt: Auf dem Foto trägt die Influencerin einen bauchfreien, rosafarbenen Blazer in Hahnentrittmuster mit passendem Rock. Zudem strahlt die Beauty zufrieden. "Ich werde mein Lachen nicht verlieren", erklärte sie das Posting und garnierte den Beitrag mit einem weißen Herz-Emoji.

Jolinas positive Haltung und Sichtweise kam auch bei ihren Fans so richtig gut an! In der Kommentarspalte stärkten ihr zahlreiche User den Rücken. "Richtig so!", "Powerfrau" oder auch "Ja, bitte nicht verlieren. Gute Einstellung", betonten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / florianmennen Jolina und Florian Mennen

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

