So süß gratuliert Victoria Beckham ihrer BFF Eva Longoria!

Victoria Beckham (48) ist dankbar für ihre Freundin Eva Longoria (48)! Die beiden Frauen hatten sich kennengelernt, als Victorias Mann David (47) 2007 einen Vertrag bei seinem damaligen Fußballklub LA Galaxy unterschrieb. Seitdem sind sie unzertrennlich! Das ehemalige Spice Girl half dem Desperate Housewives-Star über einige Trennungen hinweg und gab ihr Erziehungstipps. Die Schauspielerin wiederum ist auch in Vics Familie involviert. Sie ist die Patentante der Tochter der Designerin. An Evas Geburtstag fand Victoria nun rührende Worte für ihre BFF.

In ihrer Instagram-Story teilte die Britin zahlreiche Bilder von sich und der brünetten Beauty. Unter anderem ist zu sehen, wie die Vierfachmama ihrer Freundin mit ihrem Hochzeitskleid hilft, wie sie sich liebevoll umarmen oder wie Eva mit ihrer Patentochter Harper (11) posiert. Victoria fasste ihre Zuneigung in Worte: "Alles Gute zum Geburtstag, Eva Longoria! Danke, dass du eine unglaubliche Freundin, Patin von Harper Seven, Inspiration und Komplizin bist!" Außerdem ergänzte sie inklusive eines Herzchen-Emojis: "Wir lieben dich so sehr! Küsse."

Die beiden scheinen ein wirklich enges Verhältnis zu haben. Ende des vergangenen Jahres hatten sie gemeinsam einen echten Mädelsabend verbracht. Die Frauen waren beide auf dem Event "Forces For Change" der britischen Vogue eingeladen worden und hatten sich darauf zusammen vorbereitet. Im Netz Victoria hatten sich die BBFs in gemütlichen Morgenmänteln mit jeweils einem Drink in der Hand gezeigt.

Getty Images Eva Longoria und Victoria Beckham im April 2018

Instagram / victoriabeckham Eva Longoria und Victoria Beckham

Instagram / evalongoria Eva Longoria und Victoria Beckham

