Arztbesuch: So niedlich kommt Keke Palmers Baby zum Termin

Er ist ganz stolz auf seinen Jungen! Die Schauspielerin Keke Palmer (29) und ihr Partner Darius Jackson sind Ende Februar Eltern eines Sohns namens Leodis Andrellton geworden. Im Netz verkündete die frischgebackene Mama die Geburt des Kleinen mit einer ganzen Reihe von Bildern. Nun postete auch der stolze Papa zum ersten Mal einen zuckersüßen Schnappschuss seines Nachwuchses: Im Plüschanzug erschien der kleine Leo zum Arztbesuch!

"Diese stillen Momente machen all die anderen Momente lohnenswert", schrieb der Neu-Papa zu dem niedlichen Foto auf Instagram. Er spielt damit wohl auf den ruhigen Gesichtsausdruck des Kleinen an. Das rund zwei Wochen alte Baby liegt entspannt auf einer Liege im Arztzimmer. In seinem flauschigen Einteiler in Bären-Optik sieht Leo total schnuckelig aus! "Perfektes Engel Baby", schrieb ein User, während ein anderer hinzufügte: "Ich bin im Baby-Fieber! Er ist so schön!"

Der kleine Spross ist für seine Eltern zu einer ganz besonderen Zeit auf die Welt gekommen. "Geboren im Black History Month, mit einem passenden Namen Leodis Andrellton Jackson. Willkommen auf der Welt, Baby Leo", hatte Keke im Februar zu dem Beitrag von der Verkündung ihrer Geburt auf Instagram geschrieben.

Anzeige

Instagram / dvulton Leo Andrellton im März 2023

Anzeige

Instagram / dvulton Darius Jackson im Januar 2023

Anzeige

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de