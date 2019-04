Es ist aus für die von Kritikern hochgelobte Serie “Santa Clarita Diet”! Wie Netflix bekannt machte, wird die komisch-freche Zombie-Show von Drew Barrymore (44) abgesetzt. Und das, nachdem die dritte Staffel der Rom-Com erst am 29. März in der Mediathek landete. Viele Fans der Sendung laufen nun Sturm, denn sie wurden mit einem Hammer-Cliffhanger zurückgelassen. Mittlerweile gibt es bereits eine Petition, die die Absetzung verhindern soll!

“Die Welt hat vor ‘Santa Clarita Diet’ noch keine sogenannte Zom-Com gekannt und wir sind dem Erfinder Victor Fresco dankbar, dass er diese Idee zu Netflix gebracht hat”, erklärte Netflix am Freitag in einem Statement. Drew und Timothy Olyphant (50) hätten ihre Rollen toll gespielt. Und dennoch werde das Format nach dem Start der dritten Staffel nun eingestellt. Drew erklärte gegenüber People zum Aus: “Von all den Charakteren, die ich je gespielt habe, ist Sheila Hammond einer meiner liebsten.” Ihr Kollege Timothy scherzte: “Ich werde weiter reinkommen und Szenen machen – wenn niemand sie filmen will, sind sie selbst schuld.”

Viele Fans der Serie sind wütend über die Entscheidung von Netflix, “Santa Clarita Diet” abzusetzen. In den sozialen Netzwerken machen sie ihrem Ärger Luft – und wollen das Ende der Show noch nicht akzeptieren. Mithilfe einer Online-Petition auf change.org soll der Netflix-Hit vor seinem Ende bewahrt werden. Bis zum 29. April 2019 haben bereits 83.000 Menschen weltweit die Petition unterschrieben.

