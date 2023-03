Liebes-Comeback: Katie Price ist wieder mit Carl liiert!

Katie Price (44) und Carl Woods (34) geben ihrer Liebe erneut eine Chance! In den vergangenen Monaten hatten das Model und der Realitystar für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr wurden die TV-Bekanntheit und der einstige Teilnehmer der britischen Love Island-Ausgabe hin und wieder gemeinsam gesichtet. Nun gab ein Insider preis: Katie und Carl haben sich wieder angenähert und sind zusammen!

"Sie haben angefangen, wieder miteinander zu sprechen, während sie in Thailand war. Und jetzt sind sie wieder zusammen – sie können sich nicht voneinander fernhalten", plauderte die Quelle gegenüber The Sun aus. Doch wie auch schon vor der Trennung, komme es laut dem Informanten auch jetzt noch zu vielen Streitereien zwischen den beiden. "Egal, wie viel sie streiten, aus irgendeinem Grund können sie sich dennoch nicht trennen", äußerte er zudem.

Die Reunion bestätigt haben Katie und Carl bisher nicht. Erst vor wenigen Tagen hatte die fünffache Mutter sogar noch betont, keinen Partner zu haben. "Das Beste am Single-Dasein ist: kein Drama, kein Streit, kein Weinen, keine Sorgen, keine Verwirrung, kein Herzschmerz", war in einem Zitat zu lesen, das sie in ihrer Instagram-Story geteilt hatte.

Katie Price, Model

Carl Woods, Realitystar

Katie Price, Reality-TV-Star

