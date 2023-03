Nach Unfall: Jeremy Renner postet süße Notiz seines Neffen

Jeremy Renner (52) gibt einen niedlichen Einblick in sein Leben. Anfang des Jahres mussten die Fans des Marvel-Heldens einen Schock verkraften. Der Schauspieler war bei dem Versuch, seinen Neffen zu retten, von einem Schneepflug überfahren worden. Mit schweren Verletzungen wurde er daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile befindet sich der gebürtige Kalifornier auf dem Weg der Besserung. An seinem Heilungsprozess lässt er seine Follower auch immer wieder teilhaben. Nun erfreut Jeremy seine Fans mit einer süßen Nachricht seines Neffen.

In seiner Instagram-Story postet der 52-Jährige nun die süße Notiz, die der kleine Auggie rund zwei Monate nach seinem schweren Unfall verfasst hat – inklusive kleiner Rechtschreibfehler. "Ich habe großes Glück, denn mein Onkel ist Hawk Eye (einer der Avengers). Ich habe auch großes Glück, dass mein Onkel nach seinem Unfall noch am Leben ist", ist in der Nachricht zu lesen. Offenbar ist Jeremy von den liebevollen Worten seines Neffen auch sehr gerührt. "Ich liebe diesen kleinen Mann. Sei gesegnet, Auggie", schreibt er unter dem Bild.

Erst vor wenigen Tagen hatten die freudigen Nachrichten die Runde gemacht, dass der zweifache Oscar-Nominierte sich nach dem Vorfall vollends erholen würde. So wurde berichtet, die Jeremys Ärzte würden davon ausgehen, dass er keine langfristigen Schäden davontragen wird. Dennoch solle der Hollywood-Star den Genesungsprozess nicht unterschätzen und sich noch einige Monate ausruhen.

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner bei einem Screening in New York City im November 2021

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de