Neuer Investor bewarb sich initiativ bei "Höhle der Löwen"!

So ungewöhnlich kam Tillmann Schulz zu Die Höhle der Löwen! Gemeinsam mit Kollegin Janna Ensthaler steigt der Unternehmer in Staffel 13 neu bei der Gründershow ein – und wird dort künftig als Löwe an der Seite von Judith Williams (51) und Co. nach guten Start-up-Ideen jagen. Doch wie kam er eigentlich zu dem Job? Tatsächlich wurde er weder angefragt, noch gab es eine ausgeschriebene Stelle: Tillman bewarb sich als langjähriger Fan einfach initiativ bei "Die Höhle der Löwen"!

Das plauderte der 33-Jährige jetzt im Bunte-Interview aus: "Ich hatte immer den Traum, Teil der Sendung zu sein." Weiter erzählte Tillman: "Ich habe im Internet recherchiert, wer die Show produziert und habe einfach eine E-Mail hingeschickt: 'Liebes DHDL-Team, ich verfolge Ihre Sendung seit der erster Stunde...' und so weiter." Und wie ging es dann weiter? "Sechs, acht Wochen habe ich gar nichts gehört, dann wurde ich zum Interview eingeladen." Ein Jahr später sei der Vertrag unterschrieben worden. Anfang April dieses Jahres wird er nun erstmals in der TV-Show zu sehen sein.

Tillman ist jedenfalls hoch motiviert, was seinen neuen Job angeht! "Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen teilen und die Gründer auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume und Ziele nach besten Kräften unterstützen", erklärte er vor ein paar Wochen im Vox-Interview. "Ich bin äußerst gespannt auf Innovationen und Herausforderungen und freue mich sehr auf das Kennenlernen von tollen Gründern."

RTL Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen" in Staffel 13

Vox Janna Ensthaler und Tillman Schulz bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Investor Tillman Schulz

