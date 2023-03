Neues Album: Paris Hilton verkündet große Neuigkeiten!

Sie ist bereit für ihr Musik-Comeback! Paris Hilton (42) ist vor allem als It-Girl und DJane bekannt, doch die Blondine feierte in den 2000er-Jahren auch durchaus Erfolge als Sängerin. Ihr Album "Paris" brachte Songs wie "Stars Are Blind" hervor, die auf vielen Tanzflächen regelmäßig gespielt wurden. Die Tochter von Kathy Hilton (64) befindet sich momentan mit ihrem Mann Carter Reum auf Promo-Tour für ihre Autobiografie und gab nun bekannt: Auch musikalisch lässt Paris bald wieder von sich hören!

Wie Rolling Stone berichtet, arbeitet die 42-Jährige "an einem neuen Album, für welches sie Lieder aus über 200 Songs auswählt, die ihr von bekannten Freunden wie Miley Cyrus (30) oder Meghan Trainor (29) zugesandt wurden." Paris habe zudem den Musikproduzenten Benny Blanco auf Social Media angeschrieben, nachdem sie dessen Hit "Lonely" in Zusammenarbeit mit Justin Bieber (29) gehört hatte. Benny habe einer Kollaboration mit der Blondine bereits zugestimmt.

Bevor die Freundin von Kim Kardashian (42) sich ihrer Musikkarriere intensiver zuwendet, sei sie damit beschäftigt, sich gezielt mit der Vermarktung ihres Buches auseinanderzusetzen. In diesem gibt die US-amerikanische Lifestyle-Ikone private Einblicke – beispielsweise in Bezug auf ihre Abtreibung oder ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch. Die Autobiografie ist in den USA seit dem 8. März erhältlich.

Getty Images Paris Hilton, Performerin

Getty Images Paris Hilton während der L.A. Pride im Jahr 2022

Getty Images Paris Hilton im Dezember 2022

