Style-Duell: Hailey Bieber und Rihanna im gleichen Sweater!

Auch Schwangere können sich stylish anziehen – Rihanna (35) macht es vor! Wie schon während ihrer ersten Schwangerschaft sorgt die Sängerin mit ihrem Babybauch aktuell wieder für große Fashion-Momente. Seit der Enthüllung beim Superbowl präsentierte sie ihren Babybauch schon mehrfach in der Öffentlichkeit: Zuletzt ganz spektakulär in einem heißen Glitzerfummel auf der Oscar-Bühne. Nun wurde die Schwangere in einem ganz legeren Outfit gesichtet: Lustigerweise trägt Rihanna hier den gleichen Sweater wie Hailey Bieber (26) nur zwei Tage zuvor!

Beide Promi-Ladys wurden in dieser Woche mit ihren Männern in Los Angeles abgelichtet und hatten dabei das gleiche gestreifte Langarm-Shirt an! Doch wer hat es besser gestylt? Rihanna trug das Oberteil hochgekrempelt – wohl um ihren Babybauch in Szene zu setzen – und kombinierte dazu Baggy-Jeans, braune Schnürboots sowie eine braune Handtasche. Goldener Statement-Schmuck und eine Sonnenbrille rundeten ihren Look ab.

Hailey hingegen trug das Shirt in voller Länge und hatte darüber eine lockere Lederjacke an. Doch auch die Frau von Justin Bieber (29) kombinierte das Teil mit einer weiten Jeans und Sonnenbrille. Sie hielt ihre Stiefeletten und Handtasche jedoch in Schwarz. Der begehrte Sweater stammt von der Marke Loewe und kostet umgerechnet 750 Euro. Jetzt seid ihr gefragt: Wer hat das Langarm-Shirt besser kombiniert – Rihanna oder Hailey? Stimmt ab!

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

Thecelebrityfinder/MEGA Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

