Schießt Jannik Kontalis hier etwa gegen Yeliz' Ex Jimi Blue?

Fährt Jannik Kontalis jetzt etwa die Krallen aus? Der Videoproduzent nahm in der diesjährigen Staffel Make Love, Fake Love teil und kämpfte um das Herz von Yeliz Koc (29). Und das mit Erfolg: Er landete nicht nur im Finale, sondern ging auch als Gewinner aus der Show. Seitdem sind der Videoproduzent und die Influencerin glücklich zusammen. Doch schießt Jannik jetzt gegen Yeliz' Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31)?

Auf TikTok teilt er jetzt ein Video, auf dem er abfällig mit den Augen rollt und grinsend den Kopf schüttelt – zum "Wilde Kerle"-Titelsong "Alles ist gut". Dabei handelt es sich wahrscheinlich um einen Seitenhieb gegen Yeliz' Ex-Freund – der die Hauptrolle in der Filmreihe spielte. Auch die User im Netz sind sich sehr sicher: Jannik schießt gegen Jimi. "Hat er nicht gemacht", heißt es aber auch in zahlreichen Kommentaren. Eine Nutzerin will wissen: "Hast du eigentlich als Kind auch wilde Kerle gefeiert?", worauf Jannik nur entgegnet: "Hab Leon tatsächlich immer gefeiert."

Der "Leon"-Darsteller ist nicht nur Yeliz' Ex, sondern auch der Vater ihrer Tochter Snow Elanie Koc (1). Für die interessiert sich der Ochsenknecht-Spross laut Yeliz allerdings eher weniger. Jannik hingegen sieht sich inzwischen als Snows Vater: "Ich bin jetzt einfach Daddy und ich liebe es so sehr!", berichtete er seinen Fans auf Social Media.

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis mit Yeliz' Tochter Snow

