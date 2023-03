Cody Simpson demonstriert halbnackt für Sicherheit am Strand

Cody Simpson (26) nutzt seine Reichweite! Der Sänger macht nicht nur leidenschaftlich gerne Musik – er lebt auch für den Schwimmsport! Seine Karriere als Sportler hatte der Blondschopf zwar für einige Jahre pausiert, 2021 startete er jedoch einen neuen Versuch. Der Australier gab alles dafür, um an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen zu können – leider ohne Erfolg. Jetzt präsentiert Cody seinen durchtrainierten Body im Netz!

Auf Instagram postete der Hottie ein Foto von sich – auf dem er mit freiem Oberkörper am Stand posiert. Dieses entstand während einer wichtigen Veranstaltung: Gemeinsam mit einer australischen Organisation veranstaltete Cody eine Demo für mehr Sicherheit am Strand an der australischen Goldküste. Auch im Netz gibt er wertvolle Tipps: "Wenn ihr in eine Strömung geratet, bleibt ruhig. Lasst euch treiben, sucht Hilfe und schwimmt parallel zum Strand", erklärt der Musiker neben dem Oben-Ohne-Foto. Selbst für ihn als Leistungsschwimmer sei das Meer unberechenbar.

Neben dem aktuellen Bild teilt der "Do You Love Me Still"-Interpret auch ein niedliches Throwback-Foto, das ihn als Teenager zeigt. Auf dem Schnappschuss trägt Cody bereits eine Badekappe. Denn schon in seinen jungen Jahren hatte er einige Rekorde im Schwimmsport aufgestellt – bis er sich mit 13 für seine Musikkarriere entschied.

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Sänger

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Sänger

Getty Images Cody Simpson im Juni 2022

