Daneben? Katie Price ließ sich riesiges Tanga-Tattoo stechen

Katie Price (44) hat sich wieder unter die Nadel gelegt. Das Model ist bekannt dafür, dass es weder Angst vor Schönheitseingriffen noch vor neuen Tattoos hat. Erst vor einigen Wochen ließ die Influencerin sich von dem Star-Tätowierer Jay Hutton ein riesiges Tattoo auf die Wade stechen. Es zeigt das Gesicht ihrer Tochter Princess (15). Ihre neueste Tintenkunst scheint nun aber etwas gewagt: Katie ließ sich einen Tanga auf das Steißbein tätowieren.

Wie Daily Mail berichtet, ließ sich Katie während ihres Urlaubs in Thailand tätowieren. Im Anschluss ließ sie dann ein Fotoshooting am Hotelpool machen. Im sexy Blumen-Bikini rekelt sie sich in der Dunkelheit und setzt ihren neuen Körperschmuck in Szene. Auf einem der Bilder präsentiert sie bewusst ihr Steißbein, auf dem jetzt seit neuestem das Motiv eines spitzenbesetzten Strings zu sehen ist. Und der Tanga bedeckt nicht nur ihren unteren Rücken, sondern verbindet sich dann auch mit einem riesigen Blumentattoo auf Katies Bauch. Damit soll sie jetzt 19 Tattoos haben.

Der String ist aber nicht Katies erstes Tattoo, dass sie sich im Thailand-Urlaub stechen ließ. Bereits vor einigen Tagen prangte der Schriftzug "Family" frisch gestochen über ihrem Knie. Das Geld für die neuen Verschönerungen scheint sie also überzuhaben, obwohl sie sich eigentlich wegen finanzieller Probleme vor Gericht verantworten sollte.

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre und Katie Price im November 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de