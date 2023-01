Sehr persönlich: Katie Price enthüllt ihr neues Mega-Tattoo

Katie Price (44) offenbart, welches Motiv sie sich hat stechen lassen! Am Donnerstag teilte das ehemalige Model einige Schnappschüsse von ihrem Besuch beim Tätowierer. Stolz verkündete sie, dass ihre Session unter der Nadel ganze sieben Stunden gedauert habe. Ihr neues Motiv scheint auch dementsprechend aufwendig zu sein. Worum es sich handelt, verriet sich bisher nicht – zumindest bis jetzt! Katie enthüllte ihren Fans nun ihr neues und sehr persönliches Tattoo.

Katie veröffentlichte die ersten Bilder ihres neuen Tattoos in The Sun. Dabei ist jetzt auf ihrem Unterschenkel das Gesicht ihrer Tochter Princess (15) zu sehen. Auf dem aufwendigen Porträt ist die Jugendliche ordentlich zurechtgemacht und trägt gut erkennbar ein T-Shirt mit dem Barbie-Logo. Das riesige Motiv nimmt fast die ganze Wade der stolzen Mama ein. Offenbar will sie ihrer ältesten Tochter somit eine liebevolle Hommage widmen, die sie für immer bei sich trägt. Mit den langen schwarzen Wimpern und dem Schmollmund sieht Princess ihrer Mutter sogar überraschend ähnlich.

Für das schwierige Motiv hat Katie sich nebenbei nicht irgendeinen Tattoo-Künstler ausgesucht. Jay Hutton war die ersten vier Staffeln Teil des Hauptcasts der Sendung "Tattoo Fixers". Dort rettete er mit seinem Können misslungene Körperkunst seiner verzweifelten Kunden. Dank der Sendung konnte er sich einen Namen in der Szene machen und tätowiert seitdem auch die Stars und Sternchen.

Anzeige

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Anzeige

Instagram / jayhuttontat2 Katie Price im Januar 2023

Anzeige

Instagram / jayhuttontat2 Katie Price und TV-Tätowierer Jay Hutton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de