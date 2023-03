Diamantenschmuck: So viel Geld wurde Cara Delivingne gezahlt

Sie zahlten ihr ein Vermögen! Cara Delevingne (30) ist ein erfolgreiches Model und eine bekannte Schauspielerin. Sie lief als Victoria's Secret-Engel über den Laufsteg und modelte bereits für Chanel und Burberry. Nachdem die 30-Jährige kürzlich zugegeben hatte, in der Reha gewesen zu sein, zog sie nun bei den Oscars in einem roten Ballkleid alle Blicke auf sich. Jetzt wurde enthüllt, wie tief Bulgari in die Tasche griff, damit Cara den Schmuck trägt!

In einem Artikel der Style wurde offenbart, wie viel Geld das Model bekam, um den Designer-Schmuck auf dem roten Teppich der Oscars zu präsentieren. Eine anonyme Quelle berichtete der Zeitschrift: "Der Schauspielerin wurden 241.000 Euro gezahlt." Cara trug dafür eine dreisträngige Diamantenhalskette mit Schlangenkopf. Passend dazu kombinierte sie funkelnde Diamantenohrringe der High-End-Marke.

Anfang des Monats hatte das Model enthüllt, dass sie sich wegen ihrer Drogensucht behandeln ließ. Sie hatte Fotos von sich selbst gesehen und erkannt, dass sie Hilfe benötigt. "Zu diesem Zeitpunkt waren viele Leute sehr besorgt, verständlicherweise", äußerte die Blondine. Sie habe gewusst, dass es so nicht weitergehen könne und suchte Hilfe.

Getty Images Cara Delevingne, Oscars 2023

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne im Juli 2020

Getty Images Cara Delevingne, Model

