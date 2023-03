Diese "Make Love, Fake Love"-Jungs lieben Yeliz Kocs Tochter

Ihre Fans freuen sich für sie! Yeliz Koc (29) suchte in den vergangenen Wochen in der Kuppelshow Make Love, Fake Love nach der großen Liebe. Für Töchterchen Snow wünschte sich die Influencerin einen Ersatzpapa, nachdem die Beziehung zum eigentlichen Vater Jimi Blue Ochsenknecht (31) gescheitert war. Gewinner Jannik Kontalis scheint dafür genau der Richtige zu sein – er genießt das Leben mit der Kleinen. Jetzt teilte Yeliz süße Aufnahmen, die beweisen: Diese Männer lieben Tochter Snow ebenso!

In ihrer Instagram-Story teilte die Brünette zuckersüße Schnappschüsse einiger Kuppelshow-Kandidaten am Geburtstag der Kleinen. So sieht man unter anderem, wie Jannik und Sidar gemeinsam beim Dekorieren der Feier helfen, oder wie Ex-Kandidat Fabio mit Snow auf dem Boden spielt. Yeliz' Fans sind entzückt. "So schön, dass Snow so viele Männer um sich hat, die sie lieben", schreibt einer der Mama.

Yeliz' Freund Jannik verriet bereits, dass er seine Rolle als Vater in vollen Zügen genieße. "Ich bin jetzt einfach Daddy und ich liebe es so sehr", teilte er seinen Followern mit. "Snow ist einfach meine kleine Prinzessin. Und ich sag euch ehrlich, mir ist es völlig egal, ob sie mein Eigenes ist oder nicht", betonte der Hottie außerdem. Die Kleine schenke ihm so viel Liebe und sei unendlich süß.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis mit Yeliz' Tochter Snow

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

