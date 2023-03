"Liebe es": Jannik Kontalis schwärmt von Beziehung mit Yeliz

Jannik Kontalis scheint in Yeliz Koc (29) seine absolute Traumfrau gefunden zu haben. Im Finale ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love hatte sich die dunkelhaarige Beauty gegen Max und für den Leiter einer Videoproduktionsfirma entschieden. Auch sieben Monate nach den Dreharbeiten sind die beiden total glücklich miteinander, wie sie bereits mithilfe eines Pärchen-Posts bewiesen. Jetzt richtete Jannik einige liebevolle Worte an Yeliz.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Düsseldorfer nun ein gemeinsames Bild mit seiner Herzdame, unter dem er gar nicht mehr aus dem Schwärmen herauskam. "Was soll ich sagen... Ich hab Yeliz nie aufgegeben und auf das, was wir hatten, vertraut", begann der 26-Jährige zu erzählen. Im Endeffekt habe sich dieser Optimismus und der Glaube an die Verbindung der beiden ausgezahlt. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich mich damals für dieses Format entschieden habe", versicherte Jannik im Anschluss. Die vergangenen Monate seien für ihn unfassbar gewesen und er habe seinen Fans noch viel zu erzählen. "Von jetzt auf gleich hat sich alles verändert und ich liebe es", freute er sich.

Neben seiner Partnerin gibt es seit dem "Make Love, Fake Love"-Finale allerdings noch eine weitere Frau in Janniks Leben: Yeliz' Tochter Snow (1). Offenbar geht der Hottie in seiner Vaterrolle auch total auf. "Ich bin jetzt einfach Daddy und ich liebe es so sehr!", erzählte er begeistert.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

