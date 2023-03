Gefangen im "You"-Käfig: Tati Gabrielle fühlte sich geehrt

Darauf hat Tati Gabrielle (27) anscheinend lange gewartet! Derzeit treibt Joe Goldberg (gespielt von Penn Badgley, 36) wieder sein Unwesen auf Netflix: Nachdem Anfang Februar der Startschuss für die vierte You-Staffel fiel, erschien vor wenigen Tagen der zweite Teil der Geschichte rund um den Stalker. Natürlich darf auch in dieser Staffel Joes gläsernes Gefängnis nicht fehlen, in dem dieses Mal die Marienne-Darstellerin festgehalten wird. Jetzt verriet Tati, dass sie sich sogar darauf freute, in den Käfig gesteckt zu werden!

Obwohl das Schicksal ihrer Rolle auf dem Spiel steht, verriet die 27-Jährige, dass sie eher wegen des massiven Glaskastens ziemlich nervös war. "Ich war superaufgeregt, in den Käfig zu gehen – ich war wahrscheinlich viel zu aufgeregt, um in den Käfig zu gehen", erklärte Tati gegenüber TheWrap und fügte hinzu: "Das war wie der Fan in mir, der herauskam und sagte: 'Ich darf in den Käfig – das ist so großartig. Was für eine Ehre.'"

Aber auch von ihrem Charakter Marienne ist die Beauty begeistert: "Marienne ist ihr ganzes Leben lang eine Kämpferin gewesen. [...] ihre Eltern haben sie im Stich gelassen, sie hat Drogen genommen und eine missbräuchliche Beziehung hinter sich. Sie hat so hart gekämpft, dass dieser Kämpfergeist einfach in ihr verankert ist und sie nicht so leicht loslassen wird." Ob die "You"-Fans das genauso sehen?

Anzeige

Getty Images Tati Gabrielle, Schauspielerin

Anzeige

Netflix Penn Badgley und Tati Gabrielle in "You"

Anzeige

Getty Images Tati Gabrielle, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de