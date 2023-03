Händchenhaltend: So süß turteln Rebel Wilson und Ramona!

Sie zeigen, wie verliebt sie sind! Rebel Wilson (43) und ihre Liebste Ramona Agruma könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein. Die Pitch Perfect-Darstellerin und das Designer-Talent gaben im November des vergangenen Jahres bekannt, dass sie per Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Dass sie trotz des Mutterseins noch immer Zeit finden, elegant über den Red Carpet zu flanieren, bewiesen sie jetzt: In schicken Kleidern ließen sich Rebel und Ramona während eines Events in Beverly Hills ablichten!

Rebel entschied sich im Rahmen des "Women’s Cancer Research Fund"-Events für ein langes blaues Satinkleid mit Flügelärmeln und hielt eine schwarze Clutch in der Hand. Ihre für sie typischen blonden Haare fielen ihr leicht lockig über die Schultern, wobei die Schauspielerin den Kameras ihr schönstes Lächeln präsentierte. Ihre Liebste wählte ein schwarzes kurzes Kleid mit dazu passenden High Heels. Eine glänzende pinkfarbene Handtasche gab Ramonas Look den nötigen Farbtupfer.

Zu gemeinsamen Abenden zu zweit kommt es seit der Geburt der kleinen Royce Lilian anscheinend nicht mehr ganz so häufig, wie Rebel vor Kurzem gestand. Doch was ihre Tochter angeht, kam die Film-Darstellerin nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben. Sie ist ein wunderschönes Wunder!"

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson auf einem Event in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de