"Immer wieder sonntags": Ist Anna-Carina Woitschack dabei?

Werden Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) wieder gemeinsam für "Immer wieder sonntags" auf der Bühne stehen? Anfang Mai startet die Schlagershow in die neue Saison – mit dem "Stark wie Zwei"-Interpret als Gastgeber. Auch Anna-Carina spielte dabei immer eine zentrale Rolle: Sie moderierte bislang die beliebte Rubrik "Starküche". Steht jetzt ihre Moderation auf der Kippe? Immerhin haben sich Anna-Carina und Stefan im vergangenen Jahr getrennt!

"Wer kocht denn eigentlich jetzt bei 'Immer wieder sonntags?'", fragen sich bereits die Fans auf Twitter. Wie Der Westen jetzt berichtet, äußert sich der Sender jetzt zu der Show-Zukunft der 30-Jährigen: "Zur künftigen Rolle von Anna-Carina Woitschack bei 'Immer wieder sonntags' gibt es noch keine Entscheidung", heißt es auf Nachfrage.

Ob mehrere gemeinsame Show-Auftritte überhaupt im Sinne des Ex-Paares ist? Immerhin ist Stefan frisch verliebt – in die beste Freundin seiner Ex! Für viele Promis ist das ein absolutes No-Go: "Die beste Freundin von der Ex ist tabu, da geht man nicht ran, das ist Netzbeschmutzung. Stefan, das macht man nicht! Solche Männer würde ich am liebsten einmal durchschütteln, damit die Gehirnwindungen richtig liegen", wetterte beispielsweise Djamila Rowe (55).

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, TV-Bekanntheit

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

