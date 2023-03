In psychiatrischer Klinik: Jasmin Tawil erlebt "Albtraum"

Jasmin Tawil (40) geht aktuell durch die Hölle. Vor wenigen Wochen machten erschreckende Gerüchte über die Schauspielerin die Runde: Sie soll in Costa Rica festgenommen worden sein, ihr Sohn Ocean wurde daraufhin angeblich in einem Heim untergebracht. Vor Kurzem wurde das dann bestätigt. Inzwischen befindet die Ex-Frau von Adel Tawil (44) sich in einer psychiatrischen Klinik. Dort geht es Jasmin ziemlich schlecht.

Gegenüber Bild erzählte die 40-Jährige, wie es ihr gerade geht. "Es ist ein Albtraum für mich, das hier zu erleben. Ich sitze hier in der Klinik fest, darf nicht raus und wann ich sie überhaupt verlassen darf, kann mir hier keiner sagen. In ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in einem Monat? Die Ärzte sagen dazu nichts", klagte die verzweifelte Jasmin. Die Maßnahmen vor Ort scheinen ziemlich heftig zu sein: "Ich wurde fixiert. Eine schreckliche Erfahrung."

Dass Jasmin momentan nicht weiß, was mit ihrem Sohn ist, nimmt sie besonders mit. "Ich bekomme keine Informationen zu meinem Sohn Ocean. Seit knapp zwei Wochen habe ich ihn nicht gesehen, habe nichts von ihm gehört. Kein Foto, keine Nachricht, kein Telefonat. Das bricht mir das Herz", gab sie preis.

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

