Nach Liebes-Postings: Khloé Kardashian betont Single-Status

Für Khloé Kardashian (38) gibt es im Moment wohl kein Zurück. Die Unternehmerin führte in den vergangenen Jahren eine On-off-Beziehung mit dem Basketballspieler Tristan Thompson (32). Mit ihm hat sie auch zwei gemeinsame Kinder. Mittlerweile soll das Paar aber endgültig getrennt sein. Zuletzt teilte die 38-Jährige allerdings einige Zitate, die ein Comeback vermuten ließen. Doch jetzt betont Khloé, dass sie Single ist!

In ihren Instagram-Storys teilte Khloé zuletzt einige Zitate, die von Liebe und Beziehungen handelten. Unter anderem zitierte sie den Schriftsteller Yung Pueblo: "Liebe ist viel größer als Beziehungen." Damit schien sie auf ihr Auf und Ab mit Tristan anzuspielen. Dass es aber trotz allem kein Liebes-Comeback gegeben hat, betonte sie danach. "Single zu sein und Liebes-Zitate zu posten, um die Leute zu verwirren, ist eine ein anderes Level von Spaß", meinte die Reality-Darstellerin. Demnach scheint sie die Worte nur gepostet zu haben, um sich einen Spaß mit ihrer Community zu erlauben.

Während Khloé also ihr Single-Leben zu genießen scheint, plante Tristan wohl, seine Ex zurückzugewinnen. Eine Quelle offenbarte gegenüber Us Weekly: "Er liebt sie immer noch und will, dass es zwischen ihnen funktioniert." Er habe noch nicht aufgegeben und versuche immer wieder, sie zurückzubekommen.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

