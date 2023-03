"Nicht bewusst": Alex Mariah Peter verteidigt Pamela Reif

Alex Mariah Peter (25) nimmt Pamela Reif (26) in Schutz. Die Fitness-Influencerin wurde zuletzt stark kritisiert, da sie sich in einem TikTok-Video transphob geäußert hatte. Sie verwendete einen Face-Filter und sagte, sie sehe aus wie eine Transe. Mittlerweile entschuldigte die Blondine sich bereits dafür. Nun meldet sich auch die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Alex, die selber Transfrau ist, zu dem Eklat zu Wort.

In einem Instagram-Video relativiert die 25-Jährige Pamelas Aussage: "Ich bin mir sicher, sie ist sich dessen nicht bewusst [...]." Trotzdem sei es natürlich nicht in Ordnung: "Und da ist eigentlich eher das Kernproblem, worüber ich so ein bisschen sprechen möchte", führt Alex weiter aus. Es seien genau solche Aussagen gewesen, die ihr damals Angst davor gemacht hätten, zu sich zu stehen. "Dieses krass negative Stigma, was mit dem Trans-Sein einhergeht, war das Schwierigste vor meinem Outing. [...]", offenbart die Kölnerin.

Auch die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Jolina Mennen (30) reagierte bereits auf den Skandal: "Das Wort 'Transe' ist eine Beleidigung. Das benutzen wir bitte alle nicht mehr." Auch sie gehe trotzdem davon aus, dass Pamela das keineswegs Böse gemeint habe. "Ich glaube, niemand denkt, dass sie wirklich so dumm ist und so was absichtlich macht. [...] Ja, Pamela hat einen Fehler gemacht, aber jetzt auf sie draufzuspringen, schafft nur noch mehr Unverständnis", betonte Jolina.

Getty Images Pamela Reif im Oktober 2019 in Hamburg

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, 2022

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

