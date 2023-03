Transphob? Jolina Mennen äußert sich zu Pamela Reifs Aussage

Jolina Mennen (30) will für Klarheit sorgen. Derzeit hagelt es heftig Kritik für Pamela Reif (26): Die Fitness-Influencerin hatte nämlich auf TikTok ein Video von sich hochgeladen, in dem sie sich transphob äußert. Jolina, die ganz offen mit ihrer Transsexualität umgeht und sich Aufklärung diesbezüglich auf die Fahne geschrieben hat, bezieht nun Stellung zu ihren Äußerungen: Jolina nimmt Pamela in Schutz!

Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin teilte auf Instagram ihre Reaktion auf besagtes TikTok-Video. "Das Wort 'Transe' ist eine Beleidigung. Das benutzen wir bitte alle nicht mehr", stellt Jolina zunächst klar. Sie denke aber, dass Pamela das keineswegs böse gemeint hatte und niemandem schaden wollte. "Ich glaube, niemand denkt, dass sie wirklich so dumm ist und so was absichtlich macht. Gerade in so einer Situation ist gegenseitiges Verständnis unglaublich wichtig. Ja, Pamela hat einen Fehler gemacht, aber jetzt auf sie draufzuspringen, schafft nur noch mehr Unverständnis", betont Jolina.

Sie selber wisse, dass Trans-Personen sich das nicht aussuchen und dass das tatsächlich eine große Last sei. "Das ultimative Ziel sollte für uns als Gesellschaft sein, Trans-Personen trotz dieser Arschkarte als vollwertige Person zu sehen und nicht noch zusätzlich Steine in den Weg zu schmeißen", stellt Jolina klar.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

