Samira Klampfls Beziehung ist durchs Baby komplett anders

Die kleine Nova Skye Sya hat das Leben ihrer Eltern ganz schön auf den Kopf gestellt. Vor knapp einem Jahr durften Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (29) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Ihre Tochter ist ihr ganzer Stolz. Inzwischen haben sich die drei auch gut an ihren gemeinsamen Alltag gewöhnt. Doch durch das Baby hat sich Serkan und Samiras Beziehung auch total verändert!

"Was hat sich nicht verändert?", fragte sich die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Ein Kind sei die maximale Probe für eine Beziehung. "Man sagt, man darf sich nicht verlieren, aber teilweise passiert das natürlich. Ich musste mich ja erst mal selbst wiederfinden. Man ertappt sich, wie es einfach in nahezu jedem Gespräch ums Kind geht", erklärte die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin. Dabei teile man vielleicht nicht immer die Ansichten des Partners, habe wenig geschlafen und lasse ihn das dann unbewusst spüren: "Ich denke, man kann es schaffen, wenn man bereit ist, diese Phase durchzustehen und es einfach nimmt, wie es ist."

Dass Samira und Serkan diesen Herausforderungen standhalten, beweisen sie immer wieder mit süßen Pärchen-Posts im Netz. Die Influencerin kann sich sogar vorstellen, den einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmer eines Tages zu heiraten. Genauere Pläne gibt es diesbezüglich aber offenbar noch nicht.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2023

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, Realitystars

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de