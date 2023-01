Baby-Update: Das kann Samira Klampfls Tochter schon alles

Das hat Samira Klampfls (29) Baby schon alles gelernt! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin und ihr Liebster Serkan Yavuz (29) sind im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern geworden: Im Mai 2022 erblickte ihr ganzer Stolz – die kleine Tochter namens Nova Skye Sya – das Licht der Welt. Seither halten die beiden ihre Fans mit regelmäßigen Updates im Netz auf dem Laufenden. Jetzt verriet Samira, was die kleine Nova inzwischen schon alles kann!

In ihrer Instagram-Story gewährte Samira jetzt einen Einblick in ihren Alltag mit ihrer kleinen Tochter – und dabei ging sie auch auf die Entwicklung ihres Babys ein. "Sie hat das Sitzen seit ein paar Tagen raus – und nichts ist vor ihr sicher, auch wenn sie mehr robbt als krabbelt", betonte die stolze Mutter und scherzte zudem: "Sobald sie etwas kann, will sie aber direkt mehr. Kaum robbt sie, macht sie aktuell schon Planks."

Außerdem hat Nova auch schon ihr erstes Wort gesagt! "Wir haben uns gegenseitig angeguckt, so: 'Was?' Mitten aus dem Nichts sagt sie 'Mama'", hatte der stolze Papa schon im November total verdutzt berichtet.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit Serkan Yavuz und ihrer gemeinsamen Tochter

