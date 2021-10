Am Berlin - Tag & Nacht-Set scheinen sich echte Freundschaften gebildet zu haben! Die Schauspieler Jörn Lehmann (24), Adonis Jovanovic und Jakob Grün (23) wirken schon seit einigen Jahren an der beliebten RTL2-Daily mit: In der Serie wohnen die drei mit Katharina Kock (23) zusammen. Doch auch abseits der Dreharbeiten scheinen die Jungs super miteinander klarzukommen. Im Gespräch mit Promiflash verraten sie nun: Jörn und Jakob teilen sich auch im echten Leben eine Wohnung!

"Also privat wohne ich mit Jakob zusammen", erzählte der 23-Jährige im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne von "Berlin - Tag & Nacht" und Köln 50667 zum Thema "Zusammenhalt und Freundschaft". Adonis sei ebenfalls oft bei den Boys zu Hause. "Der wohnt quasi auch schon bei uns", witzelte Jakob. Doch wie nutzen sie die Zeit zwischen den Drehtagen? "Wir machen viel Social Media zusammen, chillen – und arbeiten vor allem", führte er weiter aus.

Wie gut die Laiendarsteller sich untereinander verstehen, war bereits im vergangenen Juni klar geworden. Jörn teilte damals ein superheißes Foto von sich und seinen Kumpels, auf dem die drei oben ohne vor der Spree posieren. Das Besondere daran? Die Fans konnten einen Blick auf die nackten Knackpos der Hotties erhaschen!

"Berlin – Tag & Nacht"- montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit bei TVNOW.

RTLZWEI/Foto: Magdalena Possert "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Adonis Jovanovic

Instagram / jakob.gruen Jakob Grün, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann, Jakob Grün und Adonis Jovanovic

