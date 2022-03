Twenty4Tim möchte richtig durchstarten! Im Netz ist der Kölner mittlerweile schon eine echte Größe. Insbesondere auf TikTok unterhält er seine Fans mit lustigen Clips und sorgt für gute Laune. Jetzt möchte sich der Influencer auch als Sänger einen Namen machen – schon bald veröffentlicht er seinen ersten eigenen Song mit dem Titel "Bling Bling". Das Musikvideo dazu soll ziemlich spektakulär werden. Im Gespräch mit Promiflash verriet Tims beste Freundin Maxine Reu: Der Promi-besetzte Clip sei einfach toll geworden.

Jolina Mennen (29), Désirée Nick (65), Leon Content (20), Niko Griesert (31), Gerda Lewis (29), Sophia Thiel (27), Dalia Mya und Mario Novembre (21) haben unter anderem einen Auftritt in dem "Bling Bling"-Video. Im Netz hat der 19-Jährige bereits einen ersten Eindruck davon gezeigt – und es geht ziemlich bunt zur Sache. Am Rande des "Morbius"-Screenings in Berlin geriet Tims beste Freundin Maxine, die bei allen Drehtagen vor Ort war, gegenüber Promiflash ins Schwärmen: "Es ist unfassbar geil geworden – es hat alle Erwartungen übertroffen, richtig krass! Ich glaube, keiner rechnet damit, wie geil und professionell das geworden ist." Ihrer Meinung nach sei in Deutschland noch kein besseres Musikvideo gedreht worden. "Von den Kulissen her, von der Umsetzung her, vom Budget her – das hat alles gesprengt", erklärte sie.

Aber worum geht es in dem Lied überhaupt? "Tim möchte mit diesem Song einfach ausdrücken, dass man sich nicht in Schubladen stecken lassen sollte und dass es egal ist, ob man Mann, Frau oder divers ist. Dass man einfach machen und tun kann, was man möchte", plauderte seine gute Freundin aus. Das Video spiele an einer Highschool und bediene dabei alle bekannten Klischees.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim mit seinen Musikvideo-Cheerleadern

Instagram / maxinereu Influencerin Maxine

Instagram / twenty4tim TikTok-Star Twenty4tim

