Affären-Drama: Djamila Rowe schüttelt nur noch den Kopf!

Der Fremdgeh-Skandal nimmt einfach kein Ende. Anfang des Jahres war Djamila Rowe (55) gemeinsam mit ihrer Begleitung Yvonne Woelke (41) nach Australien gereist, um am Dschungelcamp teilzunehmen. Dort traf Yvonne im Hotel auf Lucas Cordalis' (55) Begleiter Peter Klein (55). Daraufhin unterstellte dessen Frau Iris (55) den beiden eine Affäre und das Drama nahm seinen Lauf. Seitdem liefern sich die drei eine öffentliche Schlammschlacht. Dazu hat Djamila eine klare Meinung!

"Kennt ihr diese Wackel-Dackel? Das bin ich. Ich schüttle nur noch mit dem Kopf und denke: 'Das kann alles nicht sein'", erzählt Djamila gegenüber Bild. "Ich muss sagen, meine Tochter ist 13, die benimmt sich so nicht!", berichtet die 55-Jährige. Eine Sache macht der Berlinerin bei der ganzen Geschichte besonders zu schaffen: "Ich finde es nicht schön, dass immer mehr Leute von außen dazukommen. Aber jeder will jetzt noch so ein bisschen von dem medialen Kuchen abhaben."

Dabei bezieht sich die Dschungelkönigin wohl auf Iris, die angeblich die Promidetektivin Nina Kristin (40) auf Yvonne angesetzt haben soll. Die Pornodarstellerin Aische Pervers (36) erzählte gegenüber Bild, sie sei kontaktiert und ausgefragt worden. "Diese Person, die mich angerufen hat, habe den Auftrag von Iris Klein, irgendwas zu finden, damit sich Iris rächen könne. Ich wurde gefragt, ob ich denn wisse, ob Yvonne zum Beispiel etwas im Erotikbereich gemacht hätte", plauderte das Erotiksternchen aus.

Djamila Rowe und Yvonne Woelke 2019

Djamila Rowe, TV-Sternchen

Iris und Peter Klein, Juli 2019

