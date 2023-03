Eric Sindermann entfolgt Ex: Sie macht sich darüber lustig

Dieser Star entfolgte seiner Ex – und sie reagiert mit Sarkasmus! Eric Sindermann (34) ist ein ehemaliger deutscher Handballer und durch seine Teilnahmen an mehreren Reality-TV-Shows bekannt. Im Februar machte er seine Beziehung zu Take Me Out-Bekanntheit Josephine Lehmann öffentlich, doch nur kurze Zeit später folgte die Trennung. Den Rosenkrieg tragen die beiden Streithähne seither im Netz aus. Jetzt entfolgte Eric seiner Verflossenen – und sie macht sich über sein Verhalten lustig!

In ihrer Instagram-Story reagiert Josi jetzt darauf, dass ihr Eric entfolgt ist. "Ich bin so traurig gerade", äußert sie ironisch. "Ich muss mich erst mal von dem Schock erholen, dass mir eine gewisse Person nicht mehr folgt", spielt sie auf die Aktion des Realitystars an. Außerdem schreibt sie, dass sie sich bei ihren Followern melde, sobald es ihr besser gehe. Eric reagierte bisher nicht auf den erneuten Seitenhieb.

Seit den Fremdgeh-Gerüchten nach ihrer Trennung lassen die beiden Realitystars keine Gelegenheit aus, um ihren Streit im Netz auszutragen. Nach den vermeintlichen Sticheleien seiner Ex-Freundin platzte dem 34-Jährigen erst kürzlich der Kragen: "Ich hab vieles vergessen, aber du bist mir fremdgegangen. Du hast mich verarscht. Und dementsprechend erwarte ich von dir ein bisschen mehr Taktgefühl", ärgerte sich Eric.

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann, ehemalige "Date or Drop"-Kandidatin

