Für Meghans Krönungsteilnahme: Sohn Archie braucht Einladung

Hängt davon Meghans (41) Teilnahme an der Krönung ab? Im Mai wird König Charles III. (74) offiziell zum König ernannt. Obwohl Prinz Harry (38) eine Einladung zu dem großen Tag seines Vaters bekommen haben soll, ist immer noch nicht bekannt, ob die Wahlkalifornier auch daran teilnehmen werden – immerhin wird Söhnchen Archie (3) an diesem Tag vier Jahre alt. Eine Expertin ist nun aber der Meinung, dass eine Einladung für Archie sogar nötig wäre!

Berichten zufolge wurde der royale Sprössling und seine kleine Schwester Lilibet (1) nicht eingeladen, da sie noch zu jung sind. Die Autorin Dr. Tessa sieht das allerdings anders. "Wenn man sich das Filmmaterial der Krönung von 1953 anschaut – wer war sehr präsent, wenn auch nur kurz? Prinz Charles. Er war vier. Archie ist an seinem vierten Geburtstag definitiv nicht zu jung, um an der Krönung teilzunehmen. Und wenn sie Meghan dabeihaben wollen, müssen sie ihren Sohn einladen", erklärte sie gegenüber True Royalty TV's The Royal Beat.

Obwohl Meghan und Harry offiziell gebeten wurden, an der Zeremonie teilzunehmen, erhielten sie laut The Telegraph keine Informationen darüber, ob ihre Kinder ebenfalls zu den Feierlichkeiten eingeladen sind. Bei der Krönung sollen ohnehin nur die arbeitenden Royals eine Rolle spielen, weswegen Archie und Lilibet wohl nicht extra aus den USA anreisen werden.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie im Mai 2019 in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

